عائلة هشام الهاشمي تصدر توضيحاً: نشعر بالأسى

وقالت العائلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نشعر بالأسى لما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسلمنا مبلغ دية مقابل دم الشهيد هشام، وهنا نود أن نوضح أن هذا الموضع عارٍ عن الصحة بشكل مطلق ونحن لن نتنازل عن دم الشهيد بمال الدنيا كلها".وأكدت، أن "من تحدّث باسمنا مؤخراً، لم يستقِ المعلومات من العائلة إطلاقاً واعتمد على شائعات غير دقيقة"، مؤكدة أيضاً أنها أبلغك "بعدم رغبتنا بتكليف محامٍ للدفاع في القضية، كونها قضية رأي عام ويفترض على رئيس الوزراء شخصياً متابعتها مع القضاء".وفي 6 تموز 2020، قتل الخبير الأمني والاستراتيجي البارز هشام الهاشمي، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والعربي.