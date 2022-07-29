صور حصرية.. المتظاهرون يتوافدون لساحة التحرير

تنشر السومرية نيوز، لقطات مصورة من داخل ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

واظهرت الصور توافد عدد من المتظاهرين الى ساحة التحرير استعداداً لتظاهرات مقرر انطلاقها يوم غد السبت.



ادناه الصور:







