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صور حصرية.. المتظاهرون يتوافدون لساحة التحرير
محليات
2022-07-29 | 13:34
Alsumaria Tv
/authors
13,414 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، لقطات مصورة من داخل ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
واظهرت الصور توافد عدد من المتظاهرين الى ساحة التحرير استعداداً لتظاهرات مقرر انطلاقها يوم غد السبت.
ادناه الصور:
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بغداد
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توافد متظاهرين
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