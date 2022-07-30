المتظاهرون يتوسطون "الشفل" بعد وصوله إلى جسر الجمهورية (فيديو)

وجاء في الشريط المصور، أن آلية "الشفل" صعدت إلى جسر الجمهورية، من أجل رفع الحواجز الكونكريتية من أمام المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، دخل المتظاهرون، اليوم السبت، إلى مبنى البرلمان بعد دخولهم قبل ذلك إلى المنطقة الخضراء.وقال مراسلنا، إن "المتظاهرين دخلوا إلى مبنى البرلمان قبل قليل إثر دخولهم إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد".ووجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.