التيار الصدري: سيتم إقامة مجلس حسيني داخل مبنى البرلمان - عاجل

وذكر الإعلام في بيان له، أنه "ستتم إقامة مجلس حسيني، في بناية مجلس النواب، بمناسبة حلول شهر محرم الحرام".

وقبل قليل، وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.



وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.