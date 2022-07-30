الصحة تكشف حصيلة اصابات المتظاهرين

السومرية نيوز – بغداد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استقبال 60 إصابة من المتظاهرين، فيما أكدت استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مؤسسات الوزارة في بغداد استقبلت اليوم السبت 60 اصابة مختلفة موزعة كالتالي: -
-25 إصابة نقلت الى مستشفى الكرامة اغلبها بسيطة الى متوسطة الشدة
-27 اصابة نقلت الى مستشفى اليرموك، 6 منها اصابات شديدة
-8 إصابات متنوعة الشدة نقلت الى مستشفى الشيخ زايد
وأكدت الوزارة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة".