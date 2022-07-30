الصحة تكشف حصيلة اصابات المتظاهرين

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مؤسسات الوزارة في بغداد استقبلت اليوم السبت 60 اصابة مختلفة موزعة كالتالي: --25 إصابة نقلت الى مستشفى الكرامة اغلبها بسيطة الى متوسطة الشدة-27 اصابة نقلت الى مستشفى اليرموك، 6 منها اصابات شديدة-8 إصابات متنوعة الشدة نقلت الى مستشفى الشيخ زايد