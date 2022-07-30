مقرب من الصدر يطالب بعدم التعدي على القضاء – عاجل

السومرية نيوز – بغداد



طالب وزير الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم السبت، المتظاهرين بعدم التعدي على القضاء.

وقال صالح في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم".

وقبل قليل توجه متظاهرين ناحية مبنى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وعلق صالح محمد الصدر الملقب بوزير الصدر ايضا، اليوم السبت، على المندسين في التظاهرات التي انطلقت اليوم.

ونشر العراقي منشوراً جاء فيه، "نشر أحد الأخوة، الحذر كل الحذر من المندسين الذين يخربون والغاية تشويه سمعة ثورة الشعب العراقي".

ورد العراقي على المنشور بعبارة "احسنت".