العذاري يغرد: حماة العراق والإصلاح والثوار

نشر رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة من مجلس النواب العراقي، حسن العذاري، اليوم السبت، صورة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و المسؤول العام لسرايا السلام أبو مصطفى الحميداوي.
وأرفق العذاري الصورة بتعليق، نصه: "حماة العراق والإصلاح والثوار".
وتظاهر أنصار التيار الصدري، اليوم السبت، في ساحة التحرير، ثم تقدموا واقتحموا المنطقة الخضراء ليواصلوا التقدم نحو مجلس النواب واقتحامه أيضاً، ليعلن بعد ذلك مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.