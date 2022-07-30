مقرب من الصدر يرد على دعوة الأمم المتحدة للتهدئة - عاجل

وقال صالح محمد العراقي، في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إنه "طالما دعونا أن لا يكون وجود الأمم المتحدة في العراق خجولاً، واليوم نأمل أن لا يكون سلبياً".وأضاف، "لذا نطلب من الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد الذي أكل الأخضر واليابس كما يعبّرون".وأتم "الامم المتحدة مع الشعب".وكانت قد دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، إلى التهدئة؛ وذلك تعليقاً على التظاهرات الأخيرة واقتحام المنطقة الخضراء.