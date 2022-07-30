التنسيقي يصدر بياناً بشأن تظاهراته المرتقبة

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "الى ابناء شعبنا الأبي الصابر عشائرنا العراقية الاصيلة ، اصحاب المواكب والهيئات الحسينية، ونحن في هذه المرحلة الخطرة والحساسة نؤكد على الاستعداد التام للدفاع عن العراق وشرعية دولته ومؤسساته التشريعية والقضائية".وأضافت، "سيتم تحديد مكان وساعة انطلاق تظاهرات حماية الدولة والمؤسسات بشكل مركزي".وفي وقت سابق من اليوم، دعا الإطار التنسيقي، إلى التظاهر السلمي "دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".