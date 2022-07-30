الإطار التنسيقي يرجئ تظاهراته إلى إشعار آخر

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "إلى كافة أبناء شعبنا العزيز ، بناءً على بيانات قادة الإطار التنسيقي وتدخل شيوخ العشائر الكريمة ورجال الدين الأفاضل تقرر تأجيل موعد التظاهرات المدافعة عن الدولة ومؤسساتها إلى إشعار آخر وإعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية لضمان وحدة الصف وتجنبا للفتنة وتفويت الفرصة على مدعيها".وأضاف البيان، "حمى الله العراق وشعبه وحمى مرجعيته الدينية وعشائره الكريمة وجيمع القوى الوطنية".وكانت اللجة قد أصدرت بياناً ورد لـ السومرية نيوز، ذكرت خلاله "الى ابناء شعبنا الأبي الصابر عشائرنا العراقية الاصيلة ، اصحاب المواكب والهيئات الحسينية، ونحن في هذه المرحلة الخطرة والحساسة نؤكد على الاستعداد التام للدفاع عن العراق وشرعية دولته ومؤسساته التشريعية والقضائية".وأضافت، "سيتم تحديد مكان وساعة انطلاق تظاهرات حماية الدولة والمؤسسات بشكل مركزي".وفي وقت سابق من اليوم، دعا الإطار التنسيقي، إلى التظاهر السلمي "دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".