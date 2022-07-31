بنظرات "مؤثرة".. الكادحون يتجولون داخل البرلمان بحثاً عن "رزقهم" (صور)

السومرية نيوز- بغداد
هرب الكادحون من واقعهم المرير، ووجدوا ما لم يستطيعوا إيجاده في حياتهم، داخل مبنى البرلمان الذي تحول مكاناً لاعتصام المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء المحصّنة يوم أمس السبت.
بائع الحلوى، وبائع العصير، وبائع السكائر.. لم يتخيلوا يوماً ما أنهم سيدخلون إلى مبنى البرلمان، تحت أي ظرف، إلا أن التظاهرات الأخيرة، وفّرت لهم تلك الفرصة، حتى جاءوا بما يحملونه إلى مبنى المجلس، ليبيعوه على المعتصمين.
وقرر المتظاهرون يوم أمس، إعلان اعتصام مفتوح داخل مبنى مجلس النواب، بعد دخولهم إلى المنطقة الخضراء، عقب تجاوزهم الحواجز الكونكريتية.
ويرى بعض المتفاعلين مع الصور، أن الكادحين ظهروا والدهشة على وجوههم واضحة، مما وجدوه داخل مبنى مجلس النواب، حيث الأماكن المكيّفة، والمقاعد المريحة.
وتجوّلَ البائعون بين أروقة مجلس النواب، عارضين ما يحملونه من أكل وسكائر على المحتجين ليبيعوا لهم ما يريدون، حتى تحوّل البرلمان إلى "مصدر رزق لهم"، وفق ما يقوله أحد المحتجين.
واليوم تجوّلت عدسة السومرية داخل أروقة مبنى مجلس النواب، موثّقةً تواجد المتظاهرين المعتصمين داخل مبنى المجلس.
وأظهرت الصور، اعتصام المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي، حيث بعضهم يفترش الأرض في القاعة الكبيرة للمجلس، وآخرون يلزمون أماكنهم على كراسي المجلس بالقاعة الرئيسة.
وما زال المتظاهرون معتصمين داخل البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلانهم يوم أمس، اعتصاماً مفتوحاً في مجلس النواب.
ودخل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء يوم أمس، بعدما تمكنوا من عبور الحواجز الكونكريتية الموجودة على جسر الجمهورية، والأخرى في بوابات المنطقة الخضراء، بعدما أُصيب عدد منهم بالقنابل المسيلة للدموع.