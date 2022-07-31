بنظرات "مؤثرة".. الكادحون يتجولون داخل البرلمان بحثاً عن "رزقهم" (صور)

بائع الحلوى، وبائع العصير، وبائع السكائر.. لم يتخيلوا يوماً ما أنهم سيدخلون إلى مبنى البرلمان، تحت أي ظرف، إلا أن التظاهرات الأخيرة، وفّرت لهم تلك الفرصة، حتى جاءوا بما يحملونه إلى مبنى المجلس، ليبيعوه على المعتصمين.وقرر المتظاهرون يوم أمس، إعلان اعتصام مفتوح داخل مبنى مجلس النواب، بعد دخولهم إلى المنطقة الخضراء، عقب تجاوزهم الحواجز الكونكريتية.ويرى بعض المتفاعلين مع الصور، أن الكادحين ظهروا والدهشة على وجوههم واضحة، مما وجدوه داخل مبنى مجلس النواب، حيث الأماكن المكيّفة، والمقاعد المريحة.وتجوّلَ البائعون بين أروقة مجلس النواب، عارضين ما يحملونه من أكل وسكائر على المحتجين ليبيعوا لهم ما يريدون، حتى تحوّل البرلمان إلى "مصدر رزق لهم"، وفق ما يقوله أحد المحتجين.