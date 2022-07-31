وزير الصدر ينتقد هذه الفئة داخل اعتصامات الخضراء

وقال العراقي رداً على سؤال مفاده، "بياعة المتجولين يتجولون داخل مجلس النواب الله يرزقكم"، ليرد العراقي عليه بالقول، إن "هذه ظاهرة غير حضارية".وتجوّلَ البائعون بين أروقة مجلس النواب، عارضين ما يحملونه من أكل وسكائر على المحتجين ليبيعوا لهم ما يريدون، حتى تحوّل البرلمان إلى "مصدر رزق لهم"، وفق ما يقوله أحد المحتجين.واليوم تجوّلت عدسة السومرية داخل أروقة مبنى مجلس النواب، موثّقةً تواجد المتظاهرين المعتصمين داخل مبنى المجلس.وأظهرت الصور، اعتصام المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي، حيث بعضهم يفترش الأرض في القاعة الكبيرة للمجلس، وآخرون يلزمون أماكنهم على كراسي المجلس بالقاعة الرئيسة.