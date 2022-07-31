رفع الكتل الكونكريتية من جسر الجمهورية (صور) – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

وثقت عدسة السومرية، اليوم الاحد، رفع الكتل الكونكريتية من جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد تمكن المتظاهرين يوم أمس من عبور تلك الحواجز الموجودة على جسر الجمهورية، والأخرى في بوابات المنطقة الخضراء.



وقال مراسل السومرية نيوز، انه "تم رفع الكتل الكونكريتية من جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد". وما زال المتظاهرون معتصمين داخل البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلانهم يوم أمس، اعتصاماً مفتوحاً في مجلس النواب. ودخل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء يوم أمس، بعدما تمكنوا من عبور الحواجز الكونكريتية الموجودة على جسر الجمهورية، والأخرى في بوابات المنطقة الخضراء، بعدما أُصيب عدد منهم بالقنابل المسيلة للدموع.