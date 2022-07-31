خروق بمشروع سكني في سامراء.. والأهالي يطالبون بمحاسبة المتورطين

ويقول المواطنون، إن "المشروع الذي تضمن 3750 وحدة سكنية، احتوى على خروق تم من خلالها ايقاف المشروع وسحب إجازة الاستثمار".ويضيف هولاء للسومرية، أن "أبرز الخروق، هي العقد بالوحدة السكنية ٢٥٠ مترا فما فوق، وما لديهم 150 متراً فقط".ومن بين الخروق أيضاً: "لا يحق للمستثمر ان يبيع قطع أراضي أكثر من 700 قطعة إدارة، لكن إدارة المشروع باعت وهذا خرق كبير"، على حد قول المواطنين.وأكملوا، أن "المستثمر كان من المفترض أن يأخذ مبالغ السكن حسب نسب البناء ولا يحق له يأخذ المبلغ دفعة واحدة".وتابعوا، أن "بعض المواطنين موقعين على سعر شراء البيت بسعر ٧٥ مليون دينار، لأن البيت طابق واحد، والمستثمر ساحب مبالغ قروض بأسماء أصحاب البيوت أكثر من ١٠٠ مليون ومزورين تواقيع بالتعاون مع المصرف".وطالب الأهالي "بإيقاف الإجراءات بحقهم وتعويضهم، وإحالة المستثمر إلى القضاء ويدفع ما جرى من أضرار".ووفقاً للأهالي، فإنهم طالبوا عبر السومرية "هيئة النزاهة وهيئة الاستثمار والقضاء ببيان مصير اموالهم التي سحبت على شكل قروض تصل لأكثر من 120مليون دينار، وهم لم يستلموا شيئاً، وبدأ المصرف بالاستقطاع"، مطالبين "بمحاسبة المقصرين من المصرف وإدارة المشروع ".