أحياء الناصرية بلا كهرباء لهذا السبب

وذكر بيان للفرع ورد لـ السومرية نيوز، أن "عطلاً طارئاً في قابلوين ارضيين 33 KV المغذيين لمحطة سومر الثانوية القديمة 11/33 KV والصادرين من محطة شمال الناصرية 33/132 KV".واضاف، ان "العطل الحاصل تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق سومر الاولى والثانية وشارع عشرين والسراي والخط الحرج المغذي لمستشفى الحسين ومستشفى الحبوبي".ولفت ان "الكوادر الفنية تعمل على اصلاح العطل لإعادة التيار الكهربائي".