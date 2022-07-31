أحياء الناصرية بلا كهرباء لهذا السبب

أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من احياء مدينة الناصرية بسبب عطل طارئ في "قابلوين ارضيين".
وذكر بيان للفرع ورد لـ السومرية نيوز، أن "عطلاً طارئاً في قابلوين ارضيين 33 KV المغذيين لمحطة سومر الثانوية القديمة 11/33 KV والصادرين من محطة شمال الناصرية 33/132 KV".
واضاف، ان "العطل الحاصل تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق سومر الاولى والثانية وشارع عشرين والسراي والخط الحرج المغذي لمستشفى الحسين ومستشفى الحبوبي".
ولفت ان "الكوادر الفنية تعمل على اصلاح العطل لإعادة التيار الكهربائي".