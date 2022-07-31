نقابة المحاسبين تدعو لدعم تظاهرات الخضراء

وقال الشهيلي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، مخاطباً فيه رؤساء الاتحادات والنقابات "مثل ما تعلمون فإن البلد اليوم يمر بمرحلة مهمة، مرحلة التغيير الحقيقي الذي مهدت له تظاهرات عام ٢٠١٦ واكملتها تشرين، واليوم وتحت مطالبات ثوار عاشوراء، وتحت لواء وقيادة العراق كما قالها السيد الصدر في تغريدته لابد ان يكون لنا موقفا حقيقيا تجاه مايحدث في البلد، واستمرار تدوير الوجوه التي افسدت واسقطت العراق من خلال نكسات عديدة".وأضاف "لذا نحتاج الى وقفة ونصرة لاصوات المظلومين وان يكون لنا كلمة واحدة خصوصا وان دور القطاعات النقابية بات صامتا ولفترة طويلة".