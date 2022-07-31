مقرب من الصدر ينشر جملة تعليمات للمتظاهرين - عاجل

وقال صالح محمد العراقي في بيان تابعته السومرية نيوز، "تعليمات للمتظاهرين والمحتجين ضدّ الفساد والمحاصصة والتبعية:١- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية .٢- عدم إستحداث بناء على الاطلاق.. ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك .٣- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن .٤- عدم استصدار بيانات فردية .٥- تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً .٦- تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي سـلاح مطلقاً .٧- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط .٨- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .٩- التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية .١٠- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية".