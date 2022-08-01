ست محافظات جديدة تنظم تظاهرات داعمة لاعتصام البرلمان (صور)

وقال مراسلو السومرية نيوز، إن تظاهرات انطلقت في محافظات (ميسان، الديوانية، بابل، البصرة، ديالى، وذي قار)؛ لمساندة المعتصمين في مجلس النواب.وقبل ذلك، أفاد مراسلو السومرية، بانطلاق تظاهرات داعمة لتظاهرات التيار الصدري في بغداد، بمحافظة كربلاء بمشاركة عدد من مواطني النجف، بالإضافة إلى تظاهرة أخرى في نينوى.وفي وقت سابق من اليوم، وجه صالح محمد العراقي دعوة إلى أبناء المحافظات بشأن تظاهرات اليوم.وقال العراقي في تعليق له: "على الإخوة في المحافظات مساندة إخوتهم في المنطقة الخضراء، بالتظاهر السلمي كل في محافظته، عصر اليوم وفي الساعة الخامسة حصراً، ويستثنى من ذلك النجف الأشرف".بعد ذلك، قال صالح محمد العراقي في تغريدة عبر تويتر، "على المحافظات البقاء الى صلاة المغرب ان امكن، وانتظروا التوجيهات".وما زال المتظاهرون، يواصلون اعتصامهم داخل مبنى البرلمان، لليوم الثالث على التوالي، بعدما دخلوا إليه يوم السبت الماضي.