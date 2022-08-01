الخزعلي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب

وقال الخزعلي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "الاخوة المتظاهرين بيض الله وجوهكم ورفع رؤوسكم كما رفعتم وبيضتم وجوه كل العراقيين بهذا الموقف المشرف بالدفاع عن الدولة وعن شرعيتها ومؤسساتها وعن الديمقراطية وعدم الانزلاق الى الفتنة الداخلية".واضاف: "هذه الرسالة المشرفة التي ارسلتموها بانضباطكم والتزامكم وعدم دخولكم الى المنطقة الخضراء وعدم الاحتكاك بالقوات الامنية رسالة مشرفة اوصلتموها شكرا لكم جزاكم الله خيرا وخصوصا بعد امتلاء الشوارع وعدم قدرتها على استيعاب الاعداد المتضاعفة والمستمرة نشكركم ونطلب منكم الرجوع سالمين امنين غانمين وجزاكم الله خير والعراق بخير ما دمتم بخير".يتبع..