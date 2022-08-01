المتظاهرون قرب الجسر المعلق يبدأون الانسحاب (صور)

بدأ المتظاهرون قرب الجسر المعلق وسط بغداد، اليوم الاثنين، بالانسحاب والعودة إلى منازلهم.



وكان قد دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، المتظاهرين قرب الجسر المعلق وسط بغداد، إلى الانسحاب والعودة إلى منازلهم.

