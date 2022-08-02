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فرش ابواب الصحن الحسيني بالرمال استعدادا لركضة "طويريج" (صور)
محليات
2022-08-02 | 04:19
Alsumaria Tv
/authors
1,314 مشاهدة
السومرية نيوز – كربلاء
تنشر السومرية نيوز، صوراً من فرش ابواب الصحن الحسيني بالرمال استعداداً لركضة "طويريج" في محافظة كربلاء المقدسة.
الصور ادناه:
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