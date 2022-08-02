التعليم تعلن فتح استمارة النقل والاستضافة وتحدد موعد انتهاء التقديم

السومرية نيوز - محليات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالنقل والاستضافة للسنة الدراسية 2023/2022.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "إجراءات التقديم بشأن النقل والاستضافة تبدأ بتفعيل الاستمارة الإلكترونية الموجودة على بوابة الدراسات (سيكون رابطها أسفل الخبر) عن طريق مراجعة الطالب جامعته ( الكلية/ المعهد) الأصلية لتحديد الخيارات المطلوبة التي لا تزيد عن خمسة".
وأوضحت، أن "مدة التقديم تستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2022/9/29".
ودعت الوزارة، "الطلبة الى الاطلاع على ضوابط النقل والاستضافة (الرابط أيضاً أسفل الخبر) ومعاينة شروط التقديم".
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رابط بوابة الدراسات
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رابط ضوابط النقل والاستضافة