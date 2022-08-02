التعليم تعلن فتح استمارة النقل والاستضافة وتحدد موعد انتهاء التقديم

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "إجراءات التقديم بشأن النقل والاستضافة تبدأ بتفعيل الاستمارة الإلكترونية الموجودة على بوابة الدراسات (سيكون رابطها أسفل الخبر) عن طريق مراجعة الطالب جامعته ( الكلية/ المعهد) الأصلية لتحديد الخيارات المطلوبة التي لا تزيد عن خمسة".وأوضحت، أن "مدة التقديم تستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2022/9/29".ودعت الوزارة، "الطلبة الى الاطلاع على ضوابط النقل والاستضافة (الرابط أيضاً أسفل الخبر) ومعاينة شروط التقديم".رابط بوابة الدراساترابط ضوابط النقل والاستضافة