وزير الصدر يوجه المتظاهرين بإخلاء مبنى مجلس النواب - عاجل

السومرية نيوز - بغداد
وجه وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بإخلاء مبنى البرلمان.
وقال العراقي في منشور له على فيسبوك تابعته السومرية نيوز، "أنه "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثـوار الابطال"، تقرر ما يلي:
أولاً: إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها ٧٢ ساعة من تاريخ هذا المنشور.
ثانياً: إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الإعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً.
ثالثاً: ديمومة الإعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً، لذا يجب تنظيم الإعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة.
رابعاً: إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع.
خامساً: نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والإهتمام بكل ما يلزم.