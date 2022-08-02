التربية تعلن شمول هؤلاء الطلبة بامتحانات الدور الثاني

وقالت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الدليمي "ناقش إمكانية شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بـامتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي مع هيئة الراي بعد اجتماعه مع لجنة التربية النيابية".واتفق المجتمعون، وفق البيان، على "قرار شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط من الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022".