بمشاركة 4 محافظات.. اجتماع صدري لمناقشة صلاة الجمعة

أعلن التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، استمرار الاجتماعات من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لانجاح صلاة الجمعة التي ستُقام في بغداد.

وقال اعلام التيار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "استمرار اجتماعات ولقاءات رجال الصدر من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لانجاح صلاة الجمعة التي ستُقام في بغداد تلبية لدعوة السيد الصدر بمشاركة ( كربلاء والنجف وبابل والكوت )". وفي وقت سابق، أشار "وزير" الصدر إلى "إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع".