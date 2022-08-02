اللجنة المركزية لـ"ثورة عاشوراء" تصدر بياناً "هاماً"

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "وردتنا استفسارات بخصوص تصريحات البعض أن هناك انسحاباً من بناية مجلس الشعب، ايها الاحبة لا يوجد اي انسحاب، فالاعتصام مستمر والإخلاء هو للحفاظ على ممتلكات الشعب وتنظيم وتفويج اعداد المعتصمين الوافدين من داخل بغداد وخارجها".وأضافت، أنه "وسيبقى الاعتصام مستمراً لكل العراقيين الثائرين في أبواب وأروقة مجلس الشعب".وكان "وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه في وقت سابق من اليوم، المتظاهرين بإخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول مجلس النواب ومقترباته.