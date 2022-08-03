الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات - عاجل

ودعا المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامهاوأَضاف، ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".وتابع، "على المستلف ممن تقدم بطلب سلفة الدخول على التطبيق وقبول الطلب حال ورود رسالة تعلمهم بالموافقة ".