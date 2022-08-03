الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات - عاجل

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠) مليون دينار و(٥) مليون لموظفي العقود.
ودعا المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها
وأَضاف، ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".
وتابع، "على المستلف ممن تقدم بطلب سلفة الدخول على التطبيق وقبول الطلب حال ورود رسالة تعلمهم بالموافقة ".