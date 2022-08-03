بعد طلب أحد اللاعبين مقابلته.. زيدان يستقبل فريق (المواي تاي) في مكتبه

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس المجلس أثنى على هذا الانجاز التاريخي واكد ان الرياضة بكافة صورها اعطت الصورة الحقيقية للمجتمع العراقي باعتباره مجتمع متحضر ينبذ اسباب الفرقة ايا كان شكلها".واشار البيان الى، ان "لقاء رئيس المجلس للوفد كان بسبب اشتراط احد اللاعبين الفائزين قبل خوض النزال على مقابلة رئيس مجلس القضاء الاعلى مقابل فوزه لذا استجاب رئيس المجلس لهذا الشرط واستقبل الوفد الزائر الذي اهدى رئيس المجلس درع الاتحاد كما قدم رئيس المجلس هدايا تذكارية لاعضاء الوفد الفائز".