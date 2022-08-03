التعليم تقرر تخفيض الأجور في الموازي والدراسة المسائية – عاجل

السومرية نيوز - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، استمرار العمل بإعفاء الطلبة بنسبة (50%) من الأجور الدراسية للمراحل كافة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية 2023/2022.



وقالت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "القرار جاء استنادا الى موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب على استمرار العمل بما جاء في إجراءات شؤون الطلبة بإعفاء الدارسين في المراحل كافة بنسبة (50%) من الأجور الدراسية المقررة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي".

وتابعت بشأن أجور الدراسة المسائية أن "للهيئة المشرفة في الجامعات صلاحية تخفيض الأجور الدراسية بنسبة لا تتجاوز (25%) بناء على توصية من الكلية أو المعهد".