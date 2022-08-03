بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد - عاجل

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظ بغداد محمد العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس الموافق 4 / 8 / 2022، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، مع استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية".وكانت محافظات المثنى وبابل وواسط والديوانية والنجف وديالى والبصرة، قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ فيما تم استثناء طلبة السادس الإعدادي.