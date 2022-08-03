الحلبوسي: نعمل على انصاف الايزيديين

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "بألم وحزن بالغين، نستذكر الجرائم التي اقترفها الإرهاب بحق أهلنا العراقيين من أبناء المكون الايزيدي الأصيل".وأضاف، "إذ نعبر عن تضامننا مع الضحايا وذويهم فقد عملنا سابقاً على سن قانون الناجيات الايزيديات، وما زلنا نعمل مع الجهات المختصة على انصافهم وتحصيل كامل حقوقهم، إلى جانب حقوق أبناء وطنهم من المكونات الأخرى التي اقترف الإرهاب بحقها ذات الجرائم".