وزير الصدر يتغنى بجماهير صلاة الجمعة الموحدة: واعية ومحبة للوطن

وقال العراقي في منشور له على فيسبوك تابعته السومرية نيوز، إن "هذه الجماهير محبة للوطن وواعية ومتطلعة نحو الإصلاح".وقبل قليل، وثقت عدسة السومرية، تواجد المصلين وجموعهم بعد خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وكان خطيب صلاة الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء مهند الموسوي، قد أعلن خلال الخطبة تضامنه مع قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.