المصلون يناشدون لفتح مخارج إضافية في المنطقة الخضراء بسبب "التزاحم الشديد"

السومرية نيوز- بغداد
ناشد عدد من المصلين، الذين أنهوا صلاة الجمعة الموحدة، بفتح مخارج إضافية من المكان الذي كانوا يتجمعون به، بعد التزاحم الشديد الذي حصل أمام البوابة المخصصة للخروج في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.
وقال مراسلنا، إن المصلين الذين يريدون الخروج من المنطقة الخضراء، يواجهون صعوبة شديدة، بسبب التزاحم الكثير الحاصل عند بوابة الخروج.
وفي وقت سابق من اليوم، أحيى آلاف المصلين، صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
ودخل اعتصام المتظاهرين يومه السابع على التوالي، مؤكدين على ضرورة عدم انسحابهم من مكان الاعتصام، قبل تحقيق مطالبهم، التي شدد عليها الصدر، قبل يومين، ومنها حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.