المصلون يناشدون لفتح مخارج إضافية في المنطقة الخضراء بسبب "التزاحم الشديد"

وقال مراسلنا، إن المصلين الذين يريدون الخروج من المنطقة الخضراء، يواجهون صعوبة شديدة، بسبب التزاحم الكثير الحاصل عند بوابة الخروج.وفي وقت سابق من اليوم، أحيى آلاف المصلين، صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.ودخل اعتصام المتظاهرين يومه السابع على التوالي، مؤكدين على ضرورة عدم انسحابهم من مكان الاعتصام، قبل تحقيق مطالبهم، التي شدد عليها الصدر، قبل يومين، ومنها حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.