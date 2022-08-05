الانواء الجوية: بغداد وعشر محافظات ستسجل نصف درجة الغليان غدا

السومرية نيوز – محليات

اعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، ان بغداد وعشرة محافظات ستسجل "نصف درجة الغليان" يوم غد السبت.



وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العاصمة بغداد وعشرة محافظات هي (ديالى وبابل وواسط والنجف الاشرف والقادسية وميسان والناصرية والمثنى والبصرة) ستسجل نصف درجة الغليان".



وذكرت في وقت سابق اليوم ان "الطقس يوم غد السبت، سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ، وصحواً في المنطقة الشمالية، فيما سيكون صحواً حاراً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".