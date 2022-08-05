تسع وثمانون جامعة وكلية عراقية في تصنيف عالمي

وأشر الموقع الرسمي، وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جامعة بغداد حصلت على المركز (1710) فيما جاءت جامعة ديالى بالتسلسل (1799) ثم الجامعة المستنصرية بالترتيب (2578) من أصل أحد عشر ألفا وتسعمئة وأربع وتسعين جامعة حول العالم".ويعتمد تصنيف الويب ماتريكس التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في اسبانيا الذي يصدر في كل نصف سنة، وفق البيان، على "مؤشرات تقيس الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها وتؤشر نسبة الوضوح (50%) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%)".جدير بالذكر أن الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي (Global Ranking of Academic Subjects) الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف (The Times) الذي تتواجد فيه حاليا أربع جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية.