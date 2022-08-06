تظاهرات في السليمانية.. اعتقال نواب وصحفيين وناشطين

وقال الناشط المدني الكردي، اوان عثمان، لـ السومرية نيوز، إن "تظاهرة خرجت في محافظة السليمانية بناء على دعوة رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لإقامة وقفات وتظاهرات في الساحات العامة للمطالبة بتغيير نظام الحكم في إقليم كردستان".وبين عثمان، أن "قوات الأمن عملت على فض التظاهرة واعتقلت عدداً من نواب وقيادات الجيل الجديد، بالإضافة إلى صحفيين وناشطين".وأشار إلى أنه "قوات الأمن في كردستان، اعتقلت قبل يومين أيضاً صحفيين وناشطين وقياديين تابعين للجيل الجديد".