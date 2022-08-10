مصرع منتسب أمني بحادث سير في كركوك

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمصرع منتسب أمني بحادث سير في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في مركز طوارئ كركوك التابع للدفاع المدني لقي مصرعه نتيجة حادث سير في كركوك". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.