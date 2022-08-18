الداخلية تنفي استقالة وزيرها عثمان الغانمي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "يبدوا ان النجاحات والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد لوزير الداخلية عثمان الغانمي، اغاض اعداء هذا النجاح، وأصبحوا يروجون لاخبار غير صحيحة إطلاقاً وهي( ان الوزير قدم استقالته من الحكومة الحالية) وهذا الموضوع لا اساس له من الصحة وانه يمارس عمله بشكل اعتيادي".واضافت، ان "هكذا معلومات مضللة نشرت من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تحاول خلط الأوراق".واشار البيان الى أن "الدوائر المختصة في وزارة الداخلية تحتفظ بحق الرد والإجراءات على كل من نشر او حاول الترويج لهذه الشائعات المغرضة".