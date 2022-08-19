محافظة عراقية تعاني انقطاع الكهرباء

شكا مواطنون، الجمعة، من أزمة في تجهيز التيار الكهربائي بمحافظة كربلاء.

وقال هؤلاء لـ السومرية نيوز، إن "القطع المبرمج يصل إلى أربعة ساعات في اليوم الواحد مقابل ساعة".



المواطنون طالبوا، الحكومتين المحلية والمركزية "بالتدخل لإيجاد حل سريع لهم".

