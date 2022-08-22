بشرى سارة للمحاضرين في النجف

وقال مدير قسم الحسابات في المديرية حيدر عبد زيد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "باشرنا بصرف الفروقات المالية للمحاضرين بعد تحويلهم من القرار (130) إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (315) مما اوجب لهم فروقات مالية سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة".وأوضح عبد زيد، أن "الكوادر المحاسبية تعمل بكامل طاقتها حتى خارج أوقات الدوام الرسمي بعد توجيه المدير العام بضرورة الإسراع بصرف الفروقات المستحقة للمحاضرين وبإشراف مباشر من معاون المدير للشؤون الإدارية"، منوهاً إلى أن "المديرية بصدد إعداد الجداول الخاصة باحتساب الفروقات اعتباراً من شهر كانون الثاني ولغاية شهر آب لسنة ٢٠٢٢".