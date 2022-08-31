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الحشد يعلن إقامة مجلس عزاء على أرواح "شهداء الأحداث الأخيرة"
محليات
2022-08-31 | 15:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431021-637975699516162303.jpg
المصدر:
السومرية نيوز
3,282 مشاهدة
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن إقامة مجلس عزاء على أرواح "شهداء الأحداث الأخيرة"في بغداد.
وقال الحشد في بيان، "ونحن على أعتاب مسير أربعينية الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار (ع) الذين هم الضمانة الأساس للحشد الشعبي ولكل مواقف البطولة والوفاء والتضحية ومدرسة الإسلام ومنهج القرآن والعترة الطاهرة عليهم السلام، نقف معزين بقلوب يملؤها الأسى على كوكبة من أتباع أبي عبد الله الحسين عليه السلام سقطوا في الأحداث الأخيرة وأنهى أحداثها وعي القيادة الصدرية وباقي القيادات العراقية، ونعاهد جميع أبناء شعبنا العراقي".
وأضاف البيان "أننا باقون على نهج التضحية وخدمة المشروع الذي تأسس من أجله الحشد وعازمون على إفشال كل مخطط خارجي ترعاه قنوات الفتنة ومرتزقتها ونؤكد على استمرارنا في خدمة نجاح زيارة الأربعين المقدسة".
ولفت البيان الى انه "في هذه المناسبة الأليمة تقيم هيئة الحشد الشعبي مجلس عزاء على أرواح جميع الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة وذلك في جامع الخضيري يوم الجمعة المقبل من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساءً".
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