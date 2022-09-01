النجف تصدر توجيهاً يخص رفع الشعارات السياسية في الزيارة الاربعينية - عاجل

السومرية نيوز – النجف

وجه محافظ النجف ماجد الوائلي، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية بعدم السماح برفع شعارات سياسية خلال الزيارة الاربعينية، فيما توقع وصول ملايين الزائرين من دول الجوار لأحياء المناسبة.



وقال الوائلي في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، "نتوقع وصول ملايين الزائرين خاصة من دول الجوار لأحياء زيارة الاربعينية"، مضيفا انه "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وستظل الخطة الأمنية مستمرة لغاية ٢٨ صفر المصادف ذكرى وفاة الرسول (ص)".

وأضاف انه "تم تقسيم المحافظة لعده قواطع امنية وخدمية وناقشنا المشاريع الاعمارية ومدى عرقلتها للزوار واوجدنا الحلول لذلك"، مردفا، "وجهنا كل الأجهزة الأمنية بعدم السماح برفع شعارات سياسية وكذلك المواكب خلال الزيارة الاربعينية".

وتابع، ان "النجف ستبقى خالية من العنف وهذه رسالة اطمئنان للزوار".

وذكر قائد فرقة الإمام علي القتالية طاهر الخاقاني في المؤتمر، ان "بادية النجف مؤمنة بواقع 155 كيلو متر وطلبنا من وزير الداخلية ان تكون هناك كاميرات في البادية واستجاب لنا ونحتاج كاميرات ايضاً لتامين الخندق".