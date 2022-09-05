انفجار عبوة ناسفة "محلية الصنع" في بغداد ـ عاجل

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة محلية الصنع أنفجرت قرب سياج عمارة قيد الانشاء مجاورة لبناية شركة ايرثلنك للانترنت ضمن منطقة العرصات، بالعاصمة بغداد".وأضاف، ان "الانفجار أدى الى حدوث اضرار بسياج الشركة دون اصابات بشرية".