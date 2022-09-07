بعد انقطاع ثلاثة عقود.. المعتمرون يغادرون برا بـ"سياراتهم الخاصة" للديار المقدسة

وقال رئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي، لـ السومرية نيوز، إن "المعتمرين غادروا إلى الديار المقدسة في السعودية برا بسيارتهم الخاصة بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة عقود".وفي وقت سابق، اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، افتتاح منفذ عرعر الحدودي امام المعتمرين، وتفويج القافلة الأولى برا عبر منفذ عرعر الحدودي.وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان" قافلة المعتمرين تضم ٢٥ حافلة انطلقت، اليوم من محافظات كركوك ونينوى وبغداد والانبار وعلى متنها (1014) شخصا، تم تفويجهم عبر منفذ عرعر الحدودي".واشارت إلى ان "افتتاح المنفذ لتفويج المعتمرين برا بعد انقطاع دام ما يزيد عن ٣ عقود، جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلها سماحة الشيخ سامي المسعودي اثناء مباحثاته مع الجانب السعودي في مكة المكرمة".واوضحت الهيئة ان "تفويج المعتمرين يكون من خلالها حصرا، حيث سيتم تسيير رحلات منتظمة لشركات العمرة والأفراد الراغبين بالذهاب الى بيت الله الحرام بسياراتهم الخاصة".