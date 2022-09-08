مجلس الوزراء يعلن ترفيع حملة الشهادة الإعدادية إلى الدرجة الثالثة

وذكرت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أنه "قرر إطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية حصراً، وصولاً إلى الدرجة (الثالثة) على ألا يترتب عن ذلك استحداث عناوين وظيفية جديدة، وتعديل وزارتي (المالية، والتخطيط) ومجلس الخدمة الاتحادي، الوصف الوظيفي المعتمد لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على النحو الذي يضمن وصول المشمولين بالقرار إلى الدرجة الثالثة".وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة أن "القرار سيُنفذ بدءاً من إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبل".