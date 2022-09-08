سقوط طائرة "مسيرة" تابعة للتحالف الدولي شمالي بغداد ـ عاجل

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي سقطت ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضاف: "الطائرة سقطت نتيجة خلل فني"، مبينا أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات من قبلهم دون حادث يذكر".