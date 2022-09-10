صاحبها هرب من الامن!.. شاحنة دجاج متروكة تثير ذعر أهالي حي القاهرة ويطالبون بالتدخل

وناشد الأهالي عبر السومرية، الجهات المعنية برفع براد الدجاج، مبينين أن "الدجاج تالف وتركه السائق وهرب إثر ملاحقته من قبل القوات الأمنية".وأضاف الأهالي أن "البراد متروك منذ 98 يوما"، مشيرين إلى أنهم "ناشدوا وزارة الداخلية والصحة والبيئة وصولا لأمانة بغداد وبلديتها التي لم تحرك ساكنا الى اللحظة".وأكد الأهالي، أن "الرائحة اصبحت لا تطاق ومن الممكن ان تسبب امراضا خطرة ستتضح خلال الامد القريب".