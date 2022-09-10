محافظة عراقية اخرى تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأربعاء المقبل

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس الموافقين ١٤ و ١٥ من شهر أيلول الحالي بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتخويل مدراء الدوائر الخدمية والصحية بتنظيم دوام الموظفين لتقديم الخدمات لأبناء المحافظة".ونوهت إلى "تأجيل جميع امتحانات الصفوف غير المنتهية في الأسبوع الحالي إلى بعد الزيارة الأربعينية".