الديوانية تنضم لقائمة المعطلين وتستثني ثلاث فئات

أعلنت محافظة الديوانية، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فيما استثنت الدوائر الصحية والأمنية والطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني.

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحافظ زهير علي الشعلان قرار تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٠٢٢/٩/١٥،١٤ لمناسبة الزيارة الأربعينية المباركة".



وأشارت إلى استثناء "الدوائر الأمنية والصحية وطلبة المدارس الثانوية الذين يؤدون امتحاناتهم للدور الثاني".