السيادة: صلاح الدين تعاني الأزمات ونرفض صرف مبالغ الدعم الطارئ عشوائياً

وقال الكريم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحافظة تعاني من ابسط الخدمات الاساسية التي تهم المواطن ومنها عدم إيصال الماء لبعض المناطق وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء والقطاع الصحي والخدمي".وشدد على ضرورة "عدم التصرف بمبالغ قانون الدعم الطارئ المخصصة للمحافظة بصورة عشوائية".وأضاف الكريم، "سنتابع عمل المشاريع في وزارة التخطيط وصندوق إعمار المناطق المتضررة كوننا جهة رقابية بعد غياب مجلس المحافظة عن أداء مهامه، وستكون المشاريع حسب الكثافة السكانية لجميع اقضية صلاح الدين دون تمييز أو تهميش لبعض المدن".وعلى الرغم من تخصيص مبالغ طائلة، وميزانيات ضخمة لمحافظة صلاح الدين، لكنها لم تدر نفعاً، بسبب جشع وفساد حكومتها المحلية، فلا تطوير للخدمات ولا البنى التحتية.وسبق أن كشف النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي آمرلي، عن توجه لجمع تواقيع نيابية لسحب يد المحافظ إسماعيل الهلوب، فيما بين تقديم طلب لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بشأن هذا الموضوع.